شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية يؤكد اعتزاز مصر الكبير بإنجازات وإسهامات المصريين بكندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير الدكتور سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية والهجرة للشؤون الأمريكية، الاعتزاز الكبير الذى تكنّه مصر لإنجازات وإسهامات المصريين فى شتى المناحى فى كندا عبر سنوات طويلة على الأصعدة المختلفة.

جاء ذلك خلال لقاء مساعد وزير الخارجية مع عددٍ من الشخصيات من أبناء الجالية المصرية بكندا، في اجتماع وحفل استقبال بمقر السفارة المصرية في العاصمة أوتاوا، ضم لفيفا من المواطنين المصريين الكنديين من سائر أنحاء كندا.

وأعرب السفير أبو العينين عن التقدير الكبير لما يحرص عليه أبناء مصر من مواصلة الارتباط بوطنهم الأم؛ وهو الأمر الذى يُقابَل بفخر وحرص متزايد لمواصلة دعم المواطنين المصريين ورعايتهم وربطهم وأبنائهم بمصر.

وأشار إلى ما تسعى إليه الدولة المصرية من خلال وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك بغية مواصلة العمل نحو المزيد من التسهيل بشتى الوسائل المُمكِنة والمتاحة لكافة المواطنين المصريين في الخارج.

واستعرض أبو العينين أهم التطورات على صعيد الإنجازات المصرية في شتى المجالات، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، وكذا مبادرات الدولة المصرية.

ودار خلال اللقاء حوار تفاعلي مع الجالية المصرية حول أهم شواغلها واستفساراتها، بما في ذلك الاستماع للآراء المختلفة والعمل نحو دراسة الأفكار المقترحة.

