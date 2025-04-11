شكرا لقرائتكم خبر عن 26 شهيدا و106 مصابين فى غزة بقصف إسرائيلى خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 26 شهيدا و106 مصابين، جراء القصف الإسرائيلي المستمر.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أن حصيلة الشهداء بلغ 50912 والإصابات ارتفعت إلى 115,225، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 1,542 شهداء، و3,940 إصابة.

ولفتت إلى أن هناك عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.