شكرا لقرائتكم خبر عن حفل خيرى لرابطة زوجات الدبلوماسيين بالسنغال بمشاركة حرم السفير المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت حرم السفير المصرى فى السنغال الدكتورة أريج أمير دسوقى فى تنظيم الحفل الخيرى لرابطة زوجات الدبلوماسيين المعتمدين فى السنغال (CAEDAS)، وذلك فى إطار دعم الأنشطة الخيرية وتعزيز التضامن الاجتماعى.

شهد الحفل حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلين عن الحكومة السنغالية ورجال الأعمال، حيث تم تقديم مجموعة متنوعة من الأطباق التى عكست التنوع الثقافى للمشاركات، بالإضافة إلى تنظيم سحب على تذاكر طيران خصصت حصيلته لدعم العمل الخيري.

وخلال الحفل.. أكدت حرم السفير المصرى على أهمية مثل هذه الفعاليات فى تعزيز التضامن والتعاون بين أعضاء المجتمع الدبلوماسى، مشيرة إلى أن العمل الخيرى يلعب دورًا محوريًا فى بناء جسور التواصل والتفاهم بين الشعوب، كما شكرت جميع المشاركين والمتبرعين على دعمهم الكريم وتفانيهم فى تحقيق نجاح هذا الحدث.

وساهمت الدكتورة أريج أمير دسوقى حرم السفير المصرى بجهودها فى تنظيم هذا الحفل الذى أظهر تضامن المجتمع الدبلوماسى وتفانيه فى خدمة القضايا الإنسانية وتعزيز العلاقات مع السنغال.

ويأتى الحفل فى سياق الجهود المستمرة لرابطة زوجات الدبلوماسيين فى السنغال لتعزيز دورها فى مجال العمل الخيرى وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا فى المجتمع، وسيتم توجيه التبرعات التى جمعت خلال الحفل لتمويل مشاريع خيرية مختلفة تهدف إلى تحسين ظروف الحياة للأسر المحتاجة وتقديم الدعم للأطفال والنساء وكبار السن.

وتعتبر رابطة زوجات الدبلوماسيين فى السنغال من المنظمات غير الهادفة للربح النشط فى مجال العمل الخيرى، والتى تأسست عام 1971، حيث تسعى إلى دعم الفئات الأكثر احتياجا فى السنغال من خلال جمع التبرعات وتوزيعها على الجمعيات التى تخدم الأطفال والنساء، والأشخاص ذوى الإعاقة، كما تهتم بتعزيز التبادل الثقافى بين الأعضاء واستكشاف الواقع الاجتماعى والثقافى للبلاد.

ويشمل نشاط الرابطة تقديم الدعم المالى والعينى للجمعيات المحلية التى تعمل فى المجالات التعليمية والاجتماعية والصحية، بالإضافة إلى تمويل مشاريع متناهية الصغر على غرار شراء آلات خياطة للفتيات، وتوفير اللوازم المدرسية، والمعدات الطبية، والأثاث، وأدوات التدريب المهنى، وتقديم وجبات للأطفال وهدايا الأعياد لهم، فضلا عن شراء أجهزة طبية تساعد ذوى الإعاقة على تحقيق الاستقلالية.

وبهذا الحدث، تؤكد رابطة زوجات الدبلوماسيين فى السنغال على اهتمامها بخدمة المجتمع وتعزيز القيم الإنسانية، وأنها مستمرة فى جهودها للمساهمة فى بناء مستقبل أفضل للشباب والمرأة.