شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد طلبة الصيدلة بالجامعات يطلق النسخة الـ4 لإعداد الطلاب لسوق العمل نهاية أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الاتحاد المصرى لطلبة كليات الصيدلة لإطلاق نسخته الرابعة بمشاركة كبرى الجهات الصيدلانية" اذ يواصل الاتحاد المصري لطلبة الصيدلة (EPSF) مهمته في تمكين طلاب الصيدلة وتعزيز دورهم في المجتمع، ومع اقتراب موعد النسخة الرابعة من EPSF Conference، يجري الاتحاد استعداداته لتقديم تجربة متميزة تحمل تطورات جديدة عن النسخ السابقة، بهدف دعم طلاب الصيدلة وإعدادهم لسوق العمل من خلال تجربة علمية ومهنية متكاملة.

تحظى النسخة الجديدة من المؤتمر بدعم واسع من مؤسسات كبرى مثل منظمة الصحة العالمية (WHO)، وزارة الصحة المصرية، الهيئة المصرية للدواء، إلى جانب حضور نخبة من الخبراء والشخصيات المؤثرة في المجال الصيدلاني والطبي، كما يشهد المؤتمر هذا العام حضورًا واسعًا من الشركات الدوائية والمؤسسات العاملة في مجال الصيدلة وصناعة الأدوية، مما يتيح للطلاب فرصة فريدة للتواصل المباشر مع جهات العمل والتعرف على أحدث التطورات في القطاع الدوائي.

ويهدف EPSF Conference في نسخته الرابعة إلى تقديم منصة متكاملة لطلاب الصيدلة تجمع بين التعلم الأكاديمي والتطبيق العملي، من خلال جلسات نقاشية متخصصة وورش عمل تفاعلية تسلط الضوء على أحدث التطورات في مجال الصيدلة. كما يتضمن المؤتمر برامج تدريبية مقدمة من كبرى شركات الأدوية، والتي توفر للطلاب فرصة لاكتساب خبرة عملية مباشرة تؤهلهم لدخول سوق العمل بكفاءة أكبر. بالإضافة إلى ذلك، يُعد المؤتمر فرصة لاستعراض أبرز إنجازات الاتحاد المصري لطلبة الصيدلة خلال العام الماضي، وإبراز تأثيره في تطوير مهارات الطلاب وربطهم بسوق العمل.