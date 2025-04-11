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القاهرة - سامية سيد - أدى قيادات الأزهر الشريف صلاة الجنازة على الحاج جمعة داود، والد فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، داعين للفقيد بالرحمة والمغفرة، وسط حضور غفير من أهالي قريته سنهور المدينة بمحافظة كفر الشيخ.

حضر الصلاة لفيف من قيادات الأزهر والإفتاء؛ يتقدمهم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، وفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الديار السابق، وفضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والسادة نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام جامعة الأزهر، ومديرو الإدارات بالجامعة.

وكان قد تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وأساتذة الأزهر وعلماؤه وطلابه، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، في وفاة والده ، سائلًا الله تعالى أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُجزِل له المثوبة على ما قدَّم في حياته من عمل صالح، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسُّلوان.

وكان قد نعي الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والد الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، وتقدم الدكتور أسامة الأزهري، بخالص العزاء والمواساة إلى الدكتور سلامة داود، وإلى الأسرة، فإنه يتضرع إلى الرحمن الرحيم أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويرزقه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



قيادات الأزهر يؤدون صلاة الجنازة على والد رئيس جامعة الأزهر



قيادات الأزهر يؤدون صلاة الجنازة على والد رئيس جامعة الأزهر