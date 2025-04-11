شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة المحافظ و4 وزراء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نظمت محافظة القاهرة احتفالية بمناسبة يوم اليتيم، بمشاركة 250 طفل وطفلة، بحديقة الأزهر، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، و محمد جبران وزير العمل.

وشملت الاحتفالية حفل غذاء وعروض فنية، ومسابقات، وورش رسم ، وتوزيع هدايا وملابس للأطفال، وألعاب، وتكريم لعدد من الأمهات البديلات.

ويحتفل العالم، في يوم الجمعة الأولى من شهر إبريل من كل عام بيوم اليتيم، تلك المناسبة التي تهدف لإدخال البهجة والسرور إلى قلوب الأيتام حتى صار هذا اليوم عيدًا لهم، ينتظره الأطفال من عام لآخر، للاستمتاع بأوقاتهم مع المواطنين الذين يأتون إليهم من كل مكان.

بدأت فكرة الاحتفال بيوم اليتيم عام 2003، باقتراح أحد المتطوعين بأحد الجمعيات الخيرية، التي تعد أكبر الجمعيات العاملة في مجال رعاية الأيتام في مصر، بأن يخصص يوما سنويا لتنظم حفل كبيرً لعدد من الأطفال الأيتام التابعين لها أو لمؤسسات أخرى للترفيه عنهم.





احتفالات المحافظة بيوم اليتيم



جانب من احتفالات يوم اليتيم