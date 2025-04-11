شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: تهجير الفلسطينيين يعنى تصفية القضية وهذا ما تريده إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن الموقف العربي واضح بالرفض الكامل لأي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم أو دفعهم خارج وطنهم سواء بشكل مؤقت أو بشكل دائم، قائلا: "خروج الشعب الفلسطيني من أرضه يعني تصفية القضية الفلسطينية وهذا ما يريده الطرف الإسرائيلي".

وأضاف وزير الخارجية، مؤتمر صحفي للجنة الوزارية العربية الإسلامية حول غزة، أن الخطة العربية لإعادة إعمار غزة تتضمن إقامة منازل مؤقتة للشعب الفلسطيني، وتوفير خدمات أساسية تساعده على التمسك بأرضه، مؤكدا أن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه خط أحمر وخروج الشعب الفلسطيني من أرضه سيعني تصفية القضية الفلسطينية.

وتابع: "خروج الشعب الفلسطيني يؤشر الى تصفية القضية الفلسطينية وانتهائها وهذا ما يريده الطرف الإسرائيلى، بأنه توجد أرض ولا يوجد عليها شعب ولابد من وقف إطلاق النار وسياسة التجويع اليومي التي تنتهجها إسرائيل".