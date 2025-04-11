شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى: نرفض بشكل قاطع أى فكرة لتهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان رفض بلاده بشكل قاطع لأى فكرة أو مقترح لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة.

قال بن فرحان فى مؤتمر صحفى على هامش مشاركته فى اجتماع وزاري لمجموعة الاتصال الخاصة بقطاع غزة في أنطاليا، أنه لابد من عودة وقف إطلاق النار في غزة لضمان أمنها ودخول كافة المساعدات إلى المدنيين بدون انقطاع.

‏وأشار إلى أن هناك حرمان لسكان غزة من أبسط مقومات الحياة، مؤكدا دعم بلاده لجهود مفاوضات وقف النارفى غزة .

وأضاف قائلا: لا يمكن ربط دخول المساعدات لغزة بوقف النار، وعلى المجتمع الدولي الضغط لوصول المساعدات لغزة .