شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية غدا لرئيس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

يقوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية غدا السبت لمشروعات مدينة العلمين الجديدة.

كان رئيس الوزراء قد تابع مؤخرا مستجدات موقف التعويضات والإزالات بمنطقة رأس الحكمة، فضلًا عن موقف تنفيذ الأعمال بالمنطقة الاستثمارية ، والموقف التنفيذي لمنطقة "شمس الحكمة"، موقع السكن البديل للعائلات، من حيث تنفيذ شبكات المرافق التي تشمل المياه والصرف الصحي وكذا شبكة الطرق الرئيسية والفرعية. وتم التأكيد في هذا الشأن على أن التنفيذ قد بلغ نسبًا متقدمة للغاية.