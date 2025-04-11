شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: اتفاق وقف إطلاق النار بغزة سيقود إلى مؤتمر إعادة الإعمار والان مع تفاصيل الخبر

أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن الجهود المصرية القطرية مستمرة للتوصل الى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين مقابل الافراج عن عدد من الاسرى الفلسطينيين، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق وقف اطلاق النار في غزة سيقود إلى عقد مؤتمر إعادة الإعمار بالقاهرة.

وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع مجموعة الاتصال الخاصة بغزة من انطاليا، أن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار سيقود إلى بدء تنفيذ الخطة العربية مع بقاء الشعب الفلسطيني على ارضه، مضيفا: "ناقشنا ضرورة التعامل مع الترتيبات الأمنية وحوكمة قطاع غزة واللجنة الإدارية التي ستتولى إدارة القطاع لمدة 6 اشهر".