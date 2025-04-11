شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يستقبل اللجنة العلمية لترقية الأساتذة بمجال السياحة والفنادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار دعم جامعة حلوان المستمر لمسيرة التميز الأكاديمى والبحثى، استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أعضاء اللجنة العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين في تخصص السياحة والفنادق، التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمقر كلية السياحة والفنادق بالجامعة، حيث ترأس اللجنة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة السابق ورئيس اللجنة.

وأعرب الدكتور قنديل، خلال اللقاء، عن ترحيبه الكبير بأعضاء اللجنة، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تضطلع به في تعزيز جودة التعليم الجامعي والارتقاء بالبحث العلمي.

وقد توجّه الدكتور ماجد نجم، رئيس رئيس الجامعة السابق ورئيس اللجنة، بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على تشريفه ودعمه الدائم للجان العلمية، مشيدًا بحرص رئيس الجامعة على حضور فعاليات اللجنة، وما يمثله ذلك من دعم معنوي كبير يعكس اهتمام الجامعة بتقدير الجهود الأكاديمية وتعزيز بيئة البحث العلمي.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة سهى عبد الوهاب، عميد كلية السياحة والفنادق، بأهمية الدور الذي تقوم به اللجان العلمية في دعم العملية التعليمية والبحثية، مشيرة إلى أن اللجنة تمثل ركيزة أساسية في ضمان جودة الكفاءة الأكاديمية من خلال تقييم الإنتاج العلمي للمتقدمين للترقية.

وعبّر أعضاء اللجنة عن امتنانهم لحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، مثمنين هذه اللفتة الكريمة من رئيس الجامعة، والتي تعكس التقدير الكبير للجهد العلمي، واختتم اللقاء بالتقاط صورة تذكارية جمعت رئيس الجامعة وأعضاء اللجنة.