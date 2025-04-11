شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: غرامات رادعة للمخالفين لتعريفة سيارات السرفيس والنقل الجماعى والان مع تفاصيل الخبر

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الأجهزة المعنية من جهاز السرفيس وإدارة المرور ورؤساء الأحياء والمراكز ومسؤولى التموين، بالرقابة والمتابعة على مدار الساعة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين.

جاء ذلك عقب اعتماد المحافظ، التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعى الداخلية والخارجية، والتى يتم تطبيقها اعتبارًا من اليوم الجمعة، وذلك فى ضوء قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار المنتجات البترولية.

وشدد محافظ الجيزة، على الحسم فى تطبيق التسعيرة الجديدة التى تم اعتمادها، وتوقيع غرامات فورية ورادعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وكلف محافظ الجيزة جهاز السرفيس والأحياء والمراكز بطباعة ملصقات وبانرات بالتعريفة الجديدة والالتزام بنشرها بالمواقف وتعليقها فى مكان واضح للمواطنين والسائقين.

وشدد على ضرورة التأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعى والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

يُذكر أن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تابعت صباح اليوم الجمعة مع المحافظين الإجراءات التى اتخذتها المحافظات لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لجميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية ( سيارات الميكروباص و السرفيس والنقل الجماعى )، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وزيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من اليوم 11 – 4 – 2025.

وطالبت وزيرة التنمية المحلية، بضرورة قيام القيادات التنفيذية بكل محافظة بالتعاون مع مديرى إدارة المرور ومباحث المرور ومدير المواقف للمرور على مواقف السرفيس للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، وتكليف رؤساء المدن والمراكز والأحياء بالإشتراك مع إدارات التموين بمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها والتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها فى السوق السوداء مع اتخاذ الإجراءات القانونية على المخالفين.