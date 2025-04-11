شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا أحالت نقابة الأطباء "جودة عواد" للجنة آداب المهنة؟.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استدعت نقابة الأطباء الدكتور جودة عواد للمحاكمة التأديبية، أمس الخميس، وذلك على خلفية قرار لجنة آداب المهنة على احالته للتحقيق في شكاوي عديدة مقدمة ضده من اطباء ومواطنين قد تسبب فى إحداث أضرار لهم، بخصوص ترويج أدوية غير مصرح بها من وزارة الصحة، والترويج لخطط علاجية غير علمية من بينها "سم النحل".

واعتبرت نقابة الأطباء، أن نشره لنصائح ووصفه لعلاج غير طبي لأمراض خارج مجال تخصصه الطبي يعد إضراراً متعمداً بصحة المواطنين، ومخالفة صريحة لقواعد لائحة آداب المهنة وخروجه عن الأصول الطبية المستقر عليها والمعمول بها.

ومن المنتظر أن تُعلن لجنة آداب المهنة، خلال الساعات القليلة المقبلة، قراراها بشأن الطبيب، علما بأنه يحق للجنة وفقا للائحة النقابة إصدار أحكام بداية من توجيه اللوم والإنذار، أو الغرامة أو الإيقاف المؤقت عن العمل، وصولا إلى الشطب من جدول القيد بالنقابة العامة للأطباء، ما يترتب عليه منعه من ممارسة مهنة الطب.

يذكر أن هذه المرة لم تكن الأولى التى تستدعى فيها نقابة الأطباء، الطبيب جودة عواد، حيث كانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء فى أكتوبر 2022، إحالة الطبيب إلى الهيئة التأديبية، ومخاطبة الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة لتنفيذ مواد قانون المنشآت الطبية الخاصة في المخالفات المنسوبة إلى الطبيب.

وخاطبت نقابة الأطباء الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، لتطبيق قانون المنشآت الطبية الخاصة فيما لا تمتلكه نقابة الأطباء من سلطات تنفيذه، حيث أن الطبيب ورد بحقه أنه يمارس الكشف على المرضى بعيادته الخاصة في غير تخصصه ويصف لهم وصفات غير مرخصة.

وجاءت قرارات النقابة فى أكتوبر 2022، بناءا على تقدم الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، مقرر لجنة الإعلام السابق، فى أبريل 2022 بشكوى إلى لجنة التحقيق بنقابة الأطباء ضد الطبيب جودة عواد، وقال في شكواه أن لجنة الإعلام رصدت خروج جودة عواد بوسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك واليوتيوب مقدماً نصائح للمرضى تتنافى وأصول مهنة الطب المستقر عليها كما تعد انتهاكاً لآداب مهنة الطب، وذكر فى شكواه أن الطبيب المذكور قام بتوجيه المرضى لاستخدام أعشاب لعلاج الأمراض في التخصصات المختلفة مما يكون معه متعمداً الإضرار بالمرضى.

وحذرت نقابة الأطباء المرضى من الانصات واتباع مثل هذه الخرافات التي تتنافى والعلم وتسبب أضرار جسيمة للمرضى، وأعلن مجلس النقابة العامة للأطباء في بيانه اتخاذ إجراءات التحقيق التأديبية ضد هذا الطبيب.