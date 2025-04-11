شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع انتظام العمل بمواقف السرفيس ومحطات الوقود.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قبل قليل، انتظام العمل بمواقف سيارات السرفيس ومحطات الوقود من خلال مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بالتزامن مع قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، زيادة أسعار البنزين بأنواعه، والسولار، والمازوت الصناعى، والغاز لمصانع الطوب، والبوتاجاز، وذلك اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 11- 4 – 2025.

وأوضحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن المحافظات شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم عقد اجتماعات موسعة للمحافظين والأجهزة التنفيذية بحضور مديري إدارات المرور ومباحث المرور والمواقف والأزمات والتموين وتشكيل لجان تعديل التعريفة الجديدة لاعتماد تعديل تعريفة الركوب للسيارات بدائرة كل محافظة والمحافظات المجاورة.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أنه تم توجيه مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة وغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمتابعة المستمرة مع غرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظات لتطورات الموقف على مدار اليوم والتأكد من انتظام العمل في مواقف السيارات ومحطات الوقود.