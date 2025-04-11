شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حالة الطقس اليوم وتحذير من درجات الحرارة ليلاً والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 11 أبريل ، حيث يستمر اعتدال درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وسط تحذيرات من أجواء مائلة للبرودة ليلاً.

ويشهد اليوم الجمعة 11 أبريل 2025، طقسا معتدلا الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد ، مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر.

كما يشهد اليوم نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر الأحمر، وسرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 4 متر.

ومتوقع اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من السواحل الشمالية والوجه البحرى ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 22 درجة.

الصغرى 13 درجة.

الإسكندرية

العظمى 20 درجة.

الصغرى 12 درجة.

مطروح

العظمى 18 درجة.

الصغرى 11 درجة.

سوهاج

العظمى 24 درجة.

الصغرى 09 درجة.

قنا

العظمى 26 درجة.

الصغرى 10 درجة.

أسوان

العظمى 30 درجة.

الصغرى 14 درجة.