شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة التدريس فى إسرائيل تطالب بإنهاء الحرب على غزة وتوقيع اتفاق تبادل والان مع تفاصيل الخبر

انضم نحو 2000 عضو من أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي إلى أفراد القوات الجوية الإسرائيلية، الذين ووقعوا على عريضة تطالب بإنهاء الحرب على غزة وإعادة المختطفين، بموجب اتفاق تبادل.

وبحسب القناة الـ 12 العبرية، قال أعضاء هيئة التدريس إنه "في الوقت الحالي، تخدم الحرب بالأساس مصالح سياسية وشخصية، لا مصالح أمنية".

وأضافوا: "كما ثبت في الماضي، لا يمكن إعادة الرهائن سالمين إلا بالاتفاق، بينما يؤدي الضغط العسكري بالأساس إلى قتل الرهائن وتعريض جنودنا للخطر، كما كتبوا".

وقد نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية تقريرًا قالت فيه إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد، إيال زامير، وقائد سلاح الجو، تومر بار، منعا نشر عريضة وقع عليها 950 طيارًا حربيًا فى صفوف الاحتياط والمتقاعدين، ترفض الخدمة العسكرية بعد استئناف الحرب على غزة.