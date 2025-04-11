شكرا لقرائتكم خبر عن ناميبيا تعرب عن تقديرها لجهود مصر فى دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت سلمى أشيبالا موسافى Selma Ashipala-Musavyi وزيرة العلاقات الدولية والتجارة فى الحكومة الناميبية الجديدة، عن تقدير بلادها للجهود المصرية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار فى غزة ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وضمان نفاذ المساعدات المصرية والدولية إلى سكان غزة.

وأشارت إلى موقف بلادها المبدئي والثابت من القضية الفلسطينية، وإيمانها بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وهو ما تؤكد عليه في جميع مقابلاتها الثنائية والاجتماعات الدولية والإقليمية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير وائل لطفي سفير مصر لدى ناميبيا مع الوزيرة الناميبية حيث نقل لها تهنئة وزير الخارجية وتمنياته لها بالتوفيق في منصبها.

وأعرب السفير وائل لطفي عن تطلع مصر للبناء على علاقات الصداقة التاريخية بين مصر وناميبيا لمواصلة مسيرة التعاون في مختلف المجالات، مستعرضاً أهم مجالات التعاون الثنائي القائم بين البلدين، وكذا الفرص المتاحة لتعميق التعاون وتوسيعه إلى مجالات جديدة بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين، والتي تتضمن تعزيز التبادل التجاري والتعاون الفني وتكثيف نشاط الشركات المصرية في ناميبيا في مجالات مثل البنية التحتية والطاقة.

كما أكد حرصه على مواصلة التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية والإقليمية.

من جانبها.. أعربت وزيرة العلاقات الدولية والتجارة الناميبية عن تقديرها لرسالة التهنئة التي تلقتها من وزير الخارجية، مؤكدةً أنها تولي تعزيز علاقات التعاون مع مصر اهتماماً كبيراً حيث تعد مصر إحدى الشركاء التاريخيين لناميبيا معربة عن شكر وتقدير ناميبيا للدعم المقدم من الجانب المصري خاصةً في قطاع الزراعة، وفي ضوء تشابه الظروف المناخية في البلدين.

وعبرت عن قناعتها بوجود آفاق واسعة لتعزيز التعاون في هذا المجال الهام لتحقيق الأمن الغذائي في ناميبيا. مضيفة أن قطاعات الصحة والبنية التحتية والتنمية الحضرية تمثل أولويات هامة للحكومة الناميبية، والتي تتطلع لتعزيز التعاون الثنائي والاستفادة من الخبرات المصرية فيها.كما أشارت إلى أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين حول الموضوعات الأفريقية والدولية.

