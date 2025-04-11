شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة الحسم تحت المجهر.. الأمن يُؤمن مباراة الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

في ليلة السبت الموعودة، تنزع القاهرة عن كتفيها رداء الروتين، وتستعد لارتداء ثوب الحذر، فهناك مباراة ليست ككل المباريات، وصافرة تنتظر أن تفتح باباً من التشويق بين الأهلي وبيراميدز، في ملعب الدفاع الجوي، ضمن الجولة الثانية من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

رجال الأمن أنهوا بروفة الطمأنينة، ووزعوا أنفسهم على الأبواب والمداخل كأوتار مشدودة على قيثارة النظام، لا تسمح بنشاز، ولا بشمروخ يضيء خارج السطر. المجموعة الإفريقية، كالعادة، كانت في قلب الحدث، تشكل أطقمها فرقاً كأنها بيادق على رقعة شطرنج، كلٌ في موقعه، كلٌ يعرف متى يتحرك، ومتى يقف صامتًا.

أما الممرات، فهي ليست ممرات فقط، بل خيوط الضوء التي ستعبرها خطوات اللاعبين والحكام، في مسرح كروي لا يحتمل عثرة.



يقود الأوركسترا التحكيمية الهولندي "داني ماكلي"، وعلى جانبيه رفيقاه "هيسل ستيجسترا" و"يان دي فريز"، بينما يُمسك الحكم الرابع "مارتين فوس" بدفتر الملاحظات والنبض.

وفي كواليس الفيديو، يرصد الهولنديان "روب ديبيرينيك" و"كلاي روبرتي" التفاصيل الصغيرة التي قد تغيّر مصير المباراة بلمسة إصبع.