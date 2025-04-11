شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: عدم المساس بسعر رغيف الخبز المُدعم بعد تحريك أسعار السولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، عدم المساس بسعر رغيف الخبز المدعم المسعر علي البطاقات التموينية بـ 20 قرش للرغيف، لافتا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تضع في اعتبارها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم ومن ضمنها سعر السولار، وذلك في ضوء الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية.

وأضاف الدكتور شريف فاروق، أن المواطن يحصل على الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 20 قرش، واستمرار تحمل الدولة لفرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز ،ويأتي ذلك فى اطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير الخبز البلدي المدعم علي بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.



