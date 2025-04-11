شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تنظم ملتقى توظيفى لذوى الإعاقة غدا لدعم دمجهم بالسوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل عن تنظيم ملتقى توظيفي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وإحدى الشركات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك غدا السبت الموافق 12 أبريل 2025، بالحرم اليونانى بالجامعه الأمريكية الكائن بوسط القاهرة.

و أوضحت الوزارة أن هذه الملتقى الذي يتم تنظيمه باسم "خطوة 2025" ، لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ، يُعد منصة هامة ومبادرة رائدة تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل، وذلك من خلال توفير فرص وظيفية متنوعة في كبرى الشركات العاملة في مختلف القطاعات.

و أشارت إلى أن الملتقى ، يُتيح للحضور فرصة فريدة للقاء ممثلي العديد من الشركات الرائدة التي تحرص على توفير بيئة عمل شاملة وتؤمن بقدرات وإمكانيات الأشخاص ذوى الإعاقة.

وذكرت أن الملتقى ، يتيح إجراء مقابلات فورية للعديد من الوظائف المتاحة، مما يسرع من عملية التوظيف ويمنح الباحثين عن عمل فرصة حقيقية لبدء مسيرتهم المهنية.

ونوهت إلى أنه بالإضافة إلى فرص التوظيف المباشرة، يوفر الملتقى للحضور فرصة الاستفادة من خبرات نخبة من استشاريي التوظيف المتخصصين، الذين سيقدمون لهم النصائح والإرشادات المهنية الهامة، وكذلك خدمة مراجعة السير الذاتية من قبل محترفين لمساعدتهم على تقديم أنفسهم بأفضل صورة لأصحاب العمل.

وأكدت وزارة العمل، على أهمية هذا الملتقى في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الفرص المتكافئة لهم في سوق العمل، إيمانًا بقدراتهم وإمكانياتهم التي تثري مختلف القطاعات وتسهم في التنمية الشاملة.

ودعت وزارة العمل الشباب إلى المبادرة بالتسجيل لحضور ملتقى "خطوة 2025" للبدء نحو مستقبل مهني بخطوة واثقة.

ونشرت وزارة العمل رابطا للتسجيل وحضور الملتقى وهو كالتالي: https://shorturl.at/cFXJU]