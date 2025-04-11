شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب مصر بالاتحاد الإفريقى يؤكد دعم القاهرة الكامل للجهود القارية الرامية إلى تسوية النزاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير الدكتور محمد عمر جاد، مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الإفريقى خلال لقائه مع محمود على يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى،على دعم مصر الكامل للجهود القارية الرامية إلى تسوية النزاعات وتعزيز الاستقرار.

ونقل مندوب مصر الدائم خلال اللقاء تحيات وتقدير فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية ، إلى السيد رئيس المفوضية الجديد، بمناسبة بدء ولايته على رأس الجهاز التنفيذي للاتحاد، معبراً عن دعم مصر الكامل لتوليه مهام منصبه وفي أداء مهامه، و التمنيات بالتوفيق في قيادة المفوضية خلال هذه المرحلة الهامة في مسيرة العمل الإفريقي المشترك.

وأكد على ثقة القاهرة في قدرته على مواصلة قيادة المفوضية بكل اقتدار في ظل ما تواجهه القارة من تحديات متزايدة.

وتناول اللقاء عددًا من القضايا الرئيسية على رأس أولويات الاتحاد في المرحلة الحالية، حيث تم استعراض مسار الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، بما يشمله من إجراءات تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء وتبسيط الهياكل وتفعيل مبدأ المساءلة، إلى جانب التأكيد على أهمية تحقيق الاستقلالية المالية للاتحاد، وضرورة استكمال جهود تعبئة الموارد الذاتية، بما يمكن الاتحاد من تنفيذ برامجه ومبادراته بأعلى درجات الفاعلية.

كما شكلت قضايا السلم والأمن على الساحة الإفريقية محورًا رئيسيًا للنقاش، في ضوء التطورات المتسارعة في عدد من بؤر النزاع بالقارة.

وتم التطرق إلى أهمية دعم السودان للعبور من محنته الحالية مع التأكيد أن هناك حكومة مركزية واحدة بالسودان معترف بها من قبل الاتحاد الأفريقي، وتم كذلك مناقشة الوضع في الصومال مع التأكيد على ضرورة دعم الانتقال السلس لبعثة الاتحاد الجديدة في الصومال بمشاركة مصرية.

ويأتي هذا اللقاء تأكيدًا على عمق الشراكة القائمة بين مصر والاتحاد الإفريقي، وعلى التزام القاهرة بدعم مؤسسات العمل الإفريقي المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات الشعوب الإفريقية نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.