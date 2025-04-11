شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: توريد 450 ألف عداد مياه مسبق الدفع محلى الصنع بالمدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نجاح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في توريد 450 ألف عداد مياه مسبق الدفع محلي الصنع حتى الآن، جميعها تعمل وفقًا لمنظومة البرنامج الموحد للعدادات مسبقة الدفع، والتي تم تطويرها لتطبيقها في المدن الجديدة، مع الالتزام بأعلى معايير الأمن السيبراني لحماية البيانات وضمان أمان المنظومة.

وقال وزير الإسكان: يأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لضبط منظومة المحاسبة على استهلاك المياه والصرف الصحي، وتقليل الفواقد، وترشيد الاستهلاك، من خلال ربط العملاء باستهلاكهم الفعلي، ودعم الصناعات الوطنية في ذات الوقت.وأضاف الوزير أن ذلك يأتي أيضا في إطار دعم الدولة لتوجهات توطين الصناعة، حيث إن العدادات المستخدمة هي منتج محلي، تم تصنيعه بأيادٍ مصرية داخل مصانع متخصصة، بما يحقق أهداف تعزيز الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الاستيراد.

وفي الإطار نفسه، قال المهندس أحمد عمران نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق ومتابعة وصيانة الشبكات والمحطات، إنه تم حتى الآن تركيب نحو 380 ألف عداد ضمن الاشتراكات الجديدة ونقاط الخدمة غير المزودة بالعدادات، بالإضافة إلى استبدال 27 ألف عداد تقليدي بعدادات ذكية مسبقة الدفع، وتتميز هذه العدادات بكونها تعمل ببرنامج ذكي لإدارة استهلاك المياه، ما يضمن محاسبة العملاء وفقًا لاستهلاكهم الفعلي ويقضي على التقديرات الجزافية، كما أنها مزودة بحساسات متطورة لمنع التلاعب، ما يحقق العدالة والشفافية في المنظومة.

ذكر أنه لتيسير عمليات الشحن، تم إتاحة خدمات الشحن الذكي للكروت عبر تطبيق الهاتف المحمول (برنامج “سهل”)، بالإضافة إلى إتاحة الشحن عبر منصات الدفع الإلكتروني مثل “أمان” و”أو باي” المنتشرة في المدن الجديدة.

وتم ضبط المنظومة لتراعي عدم انقطاع المياه في الأوقات الحرجة مثل ما بعد ساعات العمل والعطلات الرسمية، حيث تتيح استهلاكًا إضافيًا يعادل 10% من قيمة آخر شحنة وكذلك مدة تصل إلى 6 ساعات بعد نفاد الاستهلاك الاضافي، حفاظًا على راحة المواطنين.وخلال الاعوام الثلاثة الماضية، نجحت الهيئة في تنفيذ أكثر من 2 مليون شحنة ناجحة منها نحو 610 آلاف شحنة إلكترونية ما يمثل 30% من إجمالي عمليات الشحن.