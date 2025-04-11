شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: انتظام إنتاج الخبز المدعم على مستوى محافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الدقيق للمخابز على مستوى محافظات الجمهورية ، في اطار الحرص على توفير الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 20 قرشا للرغيف، رغم أن التكلفة الفعلية للرغيف تقرب من 150 قرشا الا ان الهيئة العامة للسلع التموينية تتحمل فارق تكلفة الإنتاج لاستمرار دعم الخبز كما اشارت غرفة عمليات الوزارة الى انتظام عمل المخابز على مستوى محافظات الجمهورية.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في رفع السعة التخزينية للقمح من خلال المشروع القومي للصوامع، مما ساهم في تقليل الفاقد وضمان جودة التخزين، واستمرار دعم أكثر من 62 مليون مواطن بمنظومة التموين، و69 مليون بمنظومة الخبز، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، تحديث وتطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة ضمن خطة التحول الرقمي، إطلاق منظومة التجارة الداخلية الحديثة، وإنشاء مناطق لوجستية وأسواق منظمة وأسواق اليوم الواحد لتقليل الفاقد وتحقيق استقرار الأسعار.



