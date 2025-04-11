شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: الالتزام بالبرامج الزمنية المعدلة للمشروعات التى زال سبب تعثرها والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها ومتابعتها من جانب أجهزة الوزارة المختصة "مصلحة الرى - هيئة الصرف - مصلحة الميكانيكا والكهرباء" فى مجالات تأهيل شبكات الصرف المغطى وتطوير المساقى وتأهيل جسور الترع وتأهيل محطات الرفع وتنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول وحماية الشواطىء ، وخطوات حسم أى معوقات تؤدى لتعثر هذه المشروعات وتعوق تحقيق أهدافها .

ووجه سويلم أجهزة الوزارة المعنية بالإلتزام بالبرامج الزمنية المعدلة للمشروعات التى زال سبب تعثرها، وسرعة طرح الأعمال والالتزام بمواعيد الطرح والإسناد المقررة لباقى الأعمال طبقاً للبرامج الزمنية المقررة للمشروعات .

كما تم خلال الإجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمكونات "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى ، حيث تم إسناد عمليتين وجارى إعداد مستندات الطرح لعملية ثالثة لتجريف ونزع حشائش المصرف والمصارف الفرعية الواقعة عليه، وتم اصدار أوامر الإسناد لعملية لتأهيل جسور المصرف وأعمال تكاسى دبش لحماية الميـول الجانبية وإنشاء حائط سـاند ، كما يجرى إتخاذ اللازم لطرح 2 عملية لتوريد أجهزة قياس تصرفات ورصد نوعية المياه لإستخدامها لقياس وتقييم مدى التحسن في نوعية المياه بالمصرف .

كما يجرى تنفيذ عملية لإحلال وتجديد 3 كباري على مصارف السياح العمومي والأربعين وام طاحون و 1 نطاق أعشاب ، حيث تم صب خوازيق ومخدات كوبري مصب مصرف السياج العمومي ، وصب خوازيق والكمرات المسلحة لنطاق أعشاب حفير شهاب الدين ، كما يجرى تنفيذ عملية لإحلال وتجديد 4 كباري على المصارف الفرعية و هدار ، حيث تم الإنتهاء من جميع الأعمال بموقع كوبري ك 24.500 على مصرف نمرة 4 ، وتم الإنتهاء من صب خوازيق كوبري ك 2.270 على مصرف نمرة 4 .

وفيما يخص محطات الرفع بنطاق المصرف فقد تم طرح عملية إنشاء محطتى الحامول وسماتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ وجارى إجراءات البت الفنى ، كما تم طرح عملية إعادة تأهيل عدد من محطات الرفع التى تصب على مصرف كيتشنر بمحافظتى كفر الشيخ والغربية (محطات رفع الحفير القديمة والجديدة ونمرة 8 الأعلى والسجعاية ومصرف ٤ ومحلة روح) ، وطرح عملية توريد 5 وحدات طوارئ بمركز الطوارئ رقم 3 بأبو سكين بكفر الشيخ .