شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين: 30 أبريل آخر موعد للاشتراك فى مشروع العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نقابة المهندسين، إن 30 أبريل الجارى، هي آخر فرصة للاشتراك فى مشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم، وذلك عقب اتخاذ قرار بمد فترة الاشتراك للتيسير على الأعضاء، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المهندسين للاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة.

وأكدت النقابة، أن القرار يأتى استجابة لطلبات العديد من الأعضاء، حرصًا على دعم المهندسين وأسرهم بتوفير تغطية طبية شاملة، ودعت نقابة المهندسين الراغبين فى الاشتراك أو تجديد اشتراكهم إلى التوجه للمقرات المعتمدة خلال المدة المحددة.

وكان قد تم زيادة الحد الأقصى للمساهمة بمشروع العلاج إلى 45 ألف جنيه، بنسبة المساهمة المتعارف عليها، وتم توزيع هذا المبلغ كالتالى:

1- العلاج الطبى من 18 ألف جنيه إلى 21 ألف جنيه.

2- الرعاية المركزة من 10 آلاف جنيه إلى 11 ألف و500 جنيه.

3- التحاليل والأشعة من 2000 جنيه إلى 2500 جنيه.

4- الأمراض المستعصية 10 آلاف جنيه.

وعليه تم زيادة نسبة المساهمة لكامل الإجراءات الطبية كالعمليات والخدمات بالعيادات من 10 إلى 20 وكذلك تم زيادة المساهمة فى العمليات الشاملة لعام 2025.

وكان من المقرر أن يتم غلق باب الاشتراك بمشروع علاج نقابة المهندسين، يوم 31 مارس 2025.