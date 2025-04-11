شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة فى القليوبية والان مع تفاصيل الخبر

أصدر اليوم المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، قرار رقم 484 لسنة 2025، الخاص بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة، وذلك علي إثر زيادة أسعار البنزين والسولار الذي أقره وزير البترول والثروة المعدنية.

وأفاد محافظ القليوبية، أن القرار الصادر نص على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة مع تكليف مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة.

كما كلف المحافظ، رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.

وأضاف المحافظ، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة سوف تتلقى على مدار 24 ساعة أي شكاوي للمواطنين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها، وذلك عبر الخط الساخن 114 او عبر تليفونات شكاوى المحافظة 01119992624 (واتس آب) والرقم الأرضي 0133212461، مؤكدا على استمرار تكثيف تلك الحملات بشكل دائم ومنتظم للحد من تلك الممارسات غير القانونية.



تعريفة المواصلات الجديدة في القليوبية (1)



تعريفة المواصلات الجديدة في القليوبية (2)



تعريفة المواصلات الجديدة في القليوبية (3)



تعريفة المواصلات الجديدة في القليوبية (4)



تعريفة المواصلات الجديدة في القليوبية (5)



تعريفة المواصلات الجديدة في القليوبية (6)



تعريفة المواصلات الجديدة في القليوبية (7)



تعريفة المواصلات الجديدة في القليوبية (8)



تعريفة المواصلات الجديدة في القليوبية (9)



تعريفة المواصلات الجديدة في القليوبية (10)



تعريفة المواصلات الجديدة في القليوبية (11)



تعريفة المواصلات الجديدة في القليوبية (12)



تعريفة المواصلات الجديدة في القليوبية (13)



تعريفة المواصلات الجديدة في القليوبية (14)



تعريفة المواصلات الجديدة في القليوبية (15)



تعريفة المواصلات الجديدة في القليوبية (16)



تعريفة المواصلات الجديدة في القليوبية (17)



تعريفة المواصلات الجديدة في القليوبية (18)



تعريفة المواصلات الجديدة في القليوبية (19)



تعريفة المواصلات الجديدة في القليوبية (20)



تعريفة المواصلات الجديدة في القليوبية (21)



تعريفة المواصلات الجديدة في القليوبية (22)