شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف أماكن تطعيمات الحج والعمرة لعام 2025 بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنها تقدم التطعيمات المطلوبة والموصى بها قبل السفر لأداء العمرة أو فريضة الحج من خلال 160 مكتبا للتطعيمات الدولية وتطعيمات الحج والعمرة موزعة على كافة المحافظات، ويمكن الاستعلام عن مكاتب الصحة التي توفر خدمات التطعيم للمسافرين من خلال الاتصال برقم الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان (105) أو الموقع الرسمي للوزارة.

ونصحت وزارة الصحة والسكان الحجاج المصريين بعد سفرهم إلى الأراضي المقدسة، باتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية للحماية من الإصابة بالأمراض المعدية، ومراجعة البعثة الطبية المصرية للوزارة في كافة الاستشارات الطبية والوقائية.

وقالت إن التطعيمات الواجب الحصول عليها لأداء مناسك الحج والتى في مقدمتها تطعيم الالتهاب السحائي وشهادة سارية المفعول تثبت تطعيم الحاج بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي ACYW135 ضد فيروس الالتهاب السحائي ويجب تلقي التطعيم قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات ويتم الحصول على الشهادة من جميع مكاتب التطعيم الدولية بكل المحافظات.

أماكن تطعيمات الحج والعمرة 2025 القاهرة

وتتوافر أماكن تطعيمات الحج والعمرة 2025 في مكاتب صحة مجاورة 5 بـ 15 مايو، الشروق، وحدائق القبة، ونصر ثان، والشريف، والمعادي، وعابدين، وقصر النيل، ونصر أول، والتجمع أول، والست خضرة، والأسمرات، حدائق حلوان المعصرة، والعباسية، والمنيل، والأندلس.

- أماكن تطعيمات الحج والعمرة 2025 الإسكندرية

تتوافر في مكاتب صحة المندرة، وسموحة، والمراقبة الدولية، والعامرية، ووحدة العجمي البحرية، والحجر الصحي بميناء الإسكندرية.

- أماكن تطعيمات الحج والعمرة 2025 بورسعيد

متاحة في مكتب التطعيم الدولي بالحجر الصحي، ومكتب صحة بورسعيد أول.

- أماكن تطعيمات الحج والعمرة 2025 السويس

تتوافر مكتب الحجر الصحي ببورتوفيق.

أماكن تطعيمات الحج والعمرة 2025 الإسماعيلية

متاحة في مكتبي صحة جنوب بإدارة الإسماعيلية الصحية، والقصاصين.

- أماكن تطعيمات الحج والعمرة 2025 القليوبية

مكاتب صحة بنها رابع، وحجازي بشبرا غرب، والمراكز الطبية بكفر شكر، والشباب، والخانكة أول، والخصوص، وبهتيم ثاني، وشبين القناطر، وطوخ، والقناطر الخيرية، وقليوب المحطة.

- أماكن تطعيمات الحج والعمرة 2025 كفر الشيخ

مكاتب صحة كفر الشيخ أول، ودسوق أول، ومطوبس، الحامول، وفوه، قلين، وبيلا، وسيدي سالم.

-أماكن تطعيمات الحج والعمرة 2025 دمياط

مكاتب صحة أول دمياط، والزرقا، ودمياط الجديدة، والحجر الصحي بدمياط.

-أماكن تطعيمات الحج والعمرة 2025 الدقهلية

مكاتب صحة ثان المنصورة، وميت غمر، والجمالية، وبلقاس، والسنبلاوين، ودكرنس.

-أماكن تطعيمات الحج والعمرة 2025 الشرقية

مكاتب صحة أول الزقازيق، ومنيا القمح أول، وأول بلبيس، وأول أبو كبير، وكفر صقر، والقنايات، وديرب نجم، وفاقوس أول، والمراكز الطبية بالحسينية، و46 بالعاشر، وأبو حماد.

-أماكن تطعيمات الحج والعمرة 2025 الغربية

مكاتب سادس طنطا، والمحلة ثان، وثان السنطة، وسمنود، وزفتى، إدارة قطور، والمركز الطبي سعيد صحة خامس، وأول كفر الزيات، وثان بسيون، ومكتب التطعيم دولي بإدارة المحلة أول.

-أماكن تطعيمات الحج والعمرة 2025 الجيزة

مكاتب صحة الطالبية، وكرداسة، والحوامدية، والباويطي، وأطفيح، وأوشيم، والصف، وتكلا، ومكتب التطعيم الدولي، ومراكز ميت عقبة، ورعاية شمال العياط، وزين، ورعاية طفل البدرشين، ورعاية طفل زايد،

-أماكن الحصول على تطعيمات الحج 2025 المنوفية

مكاتب صحة شبين الكوم ثان، ومنوف ثاني، وأشمون، والسادات، والباجور.

-أماكن الحصول على تطعيمات الحج 2025 سوهاج

مكاتب صحة ثالث سوهاج، وطهطا، وأول بجرجا، والبلينا، وأول أخميم، والمنشاه.

-أماكن الحصول على تطعيمات الحج 2025 قنا

مكاتب صحة قنا، وقوص، ونجمع حمادي.

-أماكن الحصول على تطعيمات الحج 2025 الأقصر

مكتبي صحة ثان الأقصر، وإسنا.

-أماكن الحصول على تطعيمات الحج 2025 أسوان

مكتب التطعيم الدولي بمعزل الحجر الصحي، ومكاتب صحة أسوان أول، وكوم أمبو، وإدفو غرب.

-أماكن الحصول على تطعيمات الحج 2025 بني سويف

مكتب صحة أول، والمركز الطبي ببا، ورعاية الطفل بالفشن.

-أماكن الحصول على تطعيمات الحج 2025 الفيوم

مكتب صحة خامس بالحادقة خلف قسم أول الفيوم.

-أماكن الحصول على تطعيمات الحج 2025 مطروح

مكاتب صحة الحمام، والضبعة، ومطروح أول، وسيوة.

-أماكن الحصول على تطعيمات الحج 2025 الوادي الجديد

مكتبي صحة الخارجة، والداخلة.

-أماكن الحصول على تطعيمات الحج 2025 البحر الأحمر

مكاتب صحة الغردقة، ورأس غارب، وسفاجا، والقصير، والشلاتين.

-أماكن الحصول على تطعيمات الحج 2025 شمال سيناء

مكتبي صحة التطعيم الدولي، وبئر العبد.

-أماكن الحصول على تطعيمات الحج 2025 جنوب سيناء

مكاتب صحة راس سدر، وطور سيناء، ونويبع.

-أماكن الحصول على تطعيمات الحج 2025 البحيرة

عيادة حي أول العكريشة، والمراكز الطبية بناصر، والحضري غرب إيتاي، والحضري برشيد، والحضري صحة أول إدكو، والحضري بأبو حمص، والإدارة الصحية ببدر، ومكاتب صحة أبو المطامير وأول المحمودية، وأول الدلنجات، ووحدة البلاكوس الصحية بكوم حمادة، ومركز رعاية الأمومة والطفولة، ومكتب تطعيم شبراخيت.

-أماكن الحصول على تطعيمات الحج 2025 المنيا

مكاتب صحة المنيا ثالث، وصحة ثالث ملوي، وثالث مغاغة، وثاني سمالوط.

-أماكن الحصول على تطعيمات الحج 2025 أسيوط

مكتب صحة أول أسيوط، وصحة أبو تيج، ومراكز صحي القوصية، وديروط.