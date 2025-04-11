شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض زهور الربيع الـ92 بالمتحف الزراعى غدًا السبت والان مع تفاصيل الخبر

ينطلق معرض زهور الربيع أقدم وأهم المعارض في مصر والشرق الأوسط في دورته الـ 92، غدًا السبت، بالمتحف الزراعى بالدقى، حيث يجمع بين عشاق الزهور والنباتات في احتفالية زراعية سنوية مليئة بالإبداع، ويمثل فرصة رائعة للاطلاع على أحدث أنواع النباتات والزهور، إلى جانب التعرف على الابتكارات الحديثة فى مجال الزراعة وتنسيق الحدائق.

و يضم المعرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من النباتات والزهور الشائعة منها والنادرة، و أيضًا نباتات الزينة والمشاتل ومستلزمات الانتاج الزراعى، إذ يشارك فيه كل منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعى.



يشار إلى أن معرض زهور الربيع أقيم لأول مرة عام 1934، ليكون نافذة لعرض أندر وأجمل النباتات والزهور فى مصر، ومنذ ذلك الوقت أصبح حدثًا سنويًا مميزًا يجذب الزوار من مختلف أنحاء البلاد، وحتى من خارج مصر.



أوضح الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن تاريخ المعرض يمتد لـ 92 عامًا ، وكان الهدف منه الترويج للزهور والنباتات المحلية وتعريف الجمهور بأحدث التطورات في عالم البستنة، و مع مرور الزمن، تطور المعرض ليشمل عروضًا من كبرى المشاتل والشركات الزراعية، بالإضافة إلى الندوات التثقيفية حول أساليب الزراعة الحديثة.