شكرا لقرائتكم خبر عن 93% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة حيازة الحيوانات المفترسة دون ترخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة حيازة الحيوانات المفترسة دون ترخيص، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة حيازة الحيوانات المفترسة دون ترخيص.

وايد 93% من القراء مطالب تغليظ عقوبة حيازة الحيوانات المفترسة دون ترخيص، بينما عارض 7% من القراء مطالب تغليظ عقوبة حيازة الحيوانات المفترسة دون ترخيص.