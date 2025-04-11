شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تم تحريك أسعار المنتجات البترولية؟.. وزارة البترول تجيب والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة البترول أنه اعتبارًا من اليوم الجمعة 11 أبريل 2025، في تمام الساعة السادسة صباحًا، تم تطبيق الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية.

وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة عددًا من النقاط الهامة التي تفسر أسباب تحريك الأسعار، على النحو التالي:

1. الفجوة السعرية لا تزال قائمةعلى الرغم من الزيادات الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية، إلا أن هناك فجوة سعرية مستمرة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، نتيجة الزيادة الكبيرة في التكاليف، والتي لم تغطها تلك الزيادات بعد.تحرص الدولة على مراعاة البُعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال توجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار، البوتاجاز، وبنزين 80 و92، لتقليل الضغط على محدودي ومتوسطي الدخل. 3. نسب الاستيراد من المنتجات البتروليةتستورد الدولة حاليًا:- حوالي 40% من استهلاك السولار- حوالي 50% من استهلاك البوتاجاز- حوالي 25% من استهلاك البنزين 4. الدعم اليومي الضخم الذي تتحمله الدولةنتيجة الفجوة بين الأسعار المعلنة وتكلفة الإنتاج الفعلية، تتحمل الدولة دعمًا يوميًا يبلغ حوالي 366 مليون جنيه، أي ما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا لتوفير المنتجات البترولية الأساسية. 5. الأسعار العالمية لا تكفي لتغطية التكاليفرغم انخفاض أسعار خام برنت عالميًا مؤخرًا، إلا أن هذا الانخفاض لم ينعكس بشكل كبير على تكلفة الإنتاج؛ فقد انخفض سعر لتر السولار بـ40 قرشًا فقط. وما زالت الفجوة قائمة، خصوصًا في ظل توقعات بعدم استقرار السوق بسبب التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد. 6. ثبات الأسعار لفترة زمنية محددةكانت آخر مراجعة لأسعار الوقود في 18 أكتوبر 2024 (منذ 6 أشهر)، حرصًا على التخفيف من الأعباء على المواطنين.وتؤكد الوزارة أنه لن يتم النظر في تعديل الأسعار الجديدة قبل مرور 6 أشهر أخرى. 7. دعم الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيراديةفي إطار محور الاستقرار ضمن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، تواصل الوزارة جهودها لزيادة الإنتاج المحلي من خلال تقديم حزم تحفيزية لشركاء الإنتاج، بهدف تقليل الاستيراد وخفض التكاليف.

الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية (اعتبارًا من 11 أبريل 2025):

- بنزين 95.. 19 جنيه / لتر

- بنزين 92.. 17.25 جنيه / لتر

- بنزين 80.. 15.75 جنيه / لتر

- السولار.. 15.5 جنيه / لتر

- الكيروسين.. 15.5 جنيه / لتر

- طن المازوت المورد لباقى الصناعات.. 10500 جنيه / طن

- أسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم 200 جنيه





- أسطوانة البوتاجاز 400 جنيه

- طن الغاز الصب 16000 جنيه

- الغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيه للمليون وحدة حرارية

- تثبيت أسعار المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، وغاز تموين السيارات.