شكرا لقرائتكم خبر عن ألوان خالدة ونقوش ساحرة.. سحر مقابر الملوك يبهر السياح فى الأقصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أجواء من السحر والجمال ونقوش وألوان محفوظة منذ آلاف السنين داخل مقابر ملوك وملكات مصر القديمة في غرب محافظة الأقصر، والتي تجذب السياح بصورة يومية لدى زيارتهم للمحافظة قبل ختام الموسم السياحى الشتوى في نهاية أبريل الجارى، حيث تجذب منطقة مقابر وادى الملوك والملكات فى غرب محافظة الأقصر، سياح العالم أجمع للإستمتاع بعظمة الحضارة المصرية القديمة والنبوغ العظيم فى البناء والتشييد فى باطن الأقصر لمقابرهم.

وعن تلك المقابر التاريخية في غرب الأقصر، يقول الطيب عبد الله حسن مرشد سياحى، إنه استغرق القدماء المصريون أكثر من 500 سنة كاملة لدفن ملوكهم وملكاتهم في ذلك الوادي الذي يتواجد في باطن جبل القرنة، حيث يتوافد الأجانب من مختلف جنسيات العالم وهى "هولندي، أمريكي، برازيلي، إسباني، بلجيكي، أرجنتيني، صربي، صيني، روماني، فرنسي، وإيطالي"، بالإضافة إلى عدد من الجنسيات العربية أبرزها من دولتي العراق والإمارات العربية المتحدة.

ويضيف الطيب عبد الله حسن لـ"الخليج 365"، إن مقابر وادى الملوك والملكات فى غرب الأقصر هي المكان الذي تم داخله دُفن معظم ملوك الأسرات الثامنة عشر والتاسعة عشر والعشرين من عصر الدولة الحديثة حوالي 1550 - 1069 ق.م، حيث ينقسم وادي الملوك إلى الواديان الشرقي والغربي، والجزء الشرقي الأشهر لوجود المقابر الأهم داخله، ويضم الوادي الغربي عدد قليل من المقابر، ويضم وادي الملوك إجمالاً أكثر من 60 مقبرة، بالإضافة إلى 20 مقبرة غير مكتملة لا تزيد عن كونها حفر، حيث تم إختيار المكان من العصور القديمة لاعتقاد الفراعنة بأن إله الشمس ينزل "يموت" في الأفق الغربي من أجل أن يولد من جديد، ويتجدد شبابه في الأفق الشرقي، ولهذا السبب ارتبط الغرب بالمفاهيم الجنائزية وكانت معظم المقابر المصرية القديمة تقع عمومًا على الضفة الغربية لنهر النيل لهذا السبب.

ومن الجدير بالذكر إنه تشهد منطقة وادى الملوك والملكات خطط تطوير شاملة ومميزة لخدمة سياح العالم، حيث أن مشروع ترميم المقابر الأثرية يشمل العمل في الترميم والصيانة الخاصة بمقبرة الملك رمسيس التاسع، أحد ملوك الأسرة العشرين للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بها ضمن خطة المجلس الأعلى للآثار الشاملة لترميم جميع المقابر الموجودة بالبر الغربي منها مقابر وادي الملوك والملكات ودير المدينة والأشراف، حيث وجه وزير السياحة والآثار فى زيارته الأخيرة بضرورة سرعة الإنتهاء من أعمال ترميم المقابر المغلقة لتجهيزها لإستقبال الزائرين واستيعاب التدفق في نمو الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري خلال الموسم السياحي الشتوي القادم.



توافد الأسر والعائلات الأجانب على مقابر وادى الملوك والملكات



توافد السياح اليومى فى مقابر ملوك وملكات الأقصر



توافد سياح العالم على مقابر ملوك وملكات الفراعنة



سحر مقابر الملوك فى غرب الأقصر يجذب السياح



سعادة أجنبية أمام مقبرة الملك توت عنخ امون



متعة السياح فى قلب مقابر وادى الملوك والملكات



متعة كبيرة لسياح العالم فى مقابر الملوك القدماء



استمتاع السياح أطفالهم فى قلب مقابر وادى الملوك والملكات



استمتاع سياح العالم في قلب مقابر ملوك وملكات الأقصر



اقبال سياح العالم فى منطقة وادى الملوك والملكات



الأفواج السياحية خلال الاستمتاع فى قلب مقابر الملوك



الإقبال السياحى على زيارة مقابر وادى الملوك والملكات



التوافد السياحى على منطقة وادى الملوك والملكات



السحر والعظمة فى قلب مقابر وادى الملوك والملكات



السياح يستمتعون بالنقوش والألوان منذ آلاف السنين في قلب المقابر



السياح يستمتعون بالنقوش والألوان منذ آلاف السنين في مقابر الفراعنة