شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تسعير المنتجات البترولية تحرك أسعار البنزين والسولار وتثبت غاز السيارات والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 11- 4 - 2025، زيادة أسعار البنزين بأنواعه، والسولار، والمازوت الصناعى، والغاز لمصانع الطوب، والبوتاجاز لتكون الأسعار كالتالى:

- بنزين 95.. 19 جنيه / لتر

- بنزين 92.. 17.25 جنيه / لتر

- بنزين 80.. 15.75 جنيه / لتر

- السولار.. 15.5 جنيه / لتر

- الكيروسين.. 15.5 جنيه / لتر

- طن المازوت المورد لباقى الصناعات.. 10500 جنيه / طن

- أسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم 200 جنيه

- أسطوانة البوتاجاز 400 جنيه

- طن الغاز الصب 16000 جنيه

- الغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيه للمليون وحدة حرارية

كما قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تثبيت أسعار المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، وغاز تموين السيارات.