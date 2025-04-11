شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات هامة من الزراعة لمزارعى الجوافة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الجوافة مراعاتها، خلال شهر أبريل.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولا: أهم العمليات

ظهور الأزهار على الأشجار في نهاية الشهر.

ثانيا: التسميد

تسميد المزارع التي تروى بالتنقيط بـ 300 جم سلفات نشادر شهريا علي دفعات أسبوعية وبـ 1500 جم سلفات بوتاسيوم شهريا علي دفعات أسبوعية بالتبادل مع سلفات النشادر.

ثالثا: الري

في الأراضي التي تروي غمرا كل 20-25 يوما علي أن يكون الري علي الحامي في الأراضي الخفيفة خلال فترة التزهير

السنة الأولى 12 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 20 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 25 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 35 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 55 لتر/ الشجرة

السنة السادسة 70 لتر/ الشجرة

السنة السابعة 80 لتر/ الشجرة

برنامج الري

الري 3 مرات أسبوعيا في حالة الري بالتنقيط