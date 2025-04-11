شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص بفتح مقهى والان مع تفاصيل الخبر

تتيح المراكز التكنولوجية في الأحياء والمراكز والمدن للمواطنين العديد من الخدمات الخاصة بالمحال العامة، وتوصيل المرافق، وتراخيص البناء، والمخالفات.

وتوفر المراكز، ضمن خدماتها، خدمة استخراج تصريح بفتح مقهى، وذلك بتوفير الأوراق والمستندات التالية:

- صورة مستند إثبات الشخصية والأصل للاطلاع.

- شهادة من إدارة التجنيد بكيفية معاملة طالب الترخيص من حيث الخدمة العسكرية (إذا كان سنه بين 21 و 30 سنة).

- صورة عقد الإيجار أو الملكية (والأصل للاطلاع).

- خريطة مساحية للموقع والرسومات الهندسية للمحل.

- شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة الإيجارية السنوية للمحل.

- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترخيص وإذا كان أجنبيًا يقدم شهادة من دار التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي للدولة التابع لها عن سوابقه أو بحسن سيره وسلوكه.

- إذا كان طالب الترخيص هيئة أو شركة يرفق بالطلب صورة معتمدة من مستندات تكوينها والأوراق الخاصة بتحديد الشخص المسئول عن تنفيذ أحكام القانون.

وفي جميع الأحوال يلتزم مقدم الطلب بتقديم ما يثبت سداد التأمينات الاجتماعية له وللعاملين بالمحل، وكذلك صور الشهادات الصحية الخاصة بهم وصورة البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصول وذلك عند إتمام تنفيذ الاشتراطات المطلوبة في المحال العامة وقبل إصدار الترخيص.