شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: نسير بخطى ثابتة في فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن صادرات مصر من الإنتاج الزراعي ارتفعت في العام الماضي حتى 8.6 مليون طن، بخلاف المنتجات المصنعة.

أضاف الوزير، في مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع عبر قناة dmc، أن وزارة الزراعة حرصت على فتح الأسواق العالمية لزيادة تصدير المنتجات المصرية، وهناك إقبال من دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والدول العربية للحصول على المنتجات الزراعية المصرية.

تابع وزير الزراعة، أن القيادة السياسية كانت حريصة منذ سنوات على زيادة الإنتاج الزراعي والتوسع في استصلاح الأراضي، مردفا: "نسير بخطى ثابتة في مجال فتح الأسواق العالمية لتصدير منتجاتنا إليها".

وأشار الوزير، إلى أن المساحة المنزرعة وصلت إلى 10 ملايين فدان في مصر، إلا أن إنتاجيتها مرتفعة توازي إنتاج 15 مليون فدان، وشهد شهر رمضان الماضي تراجعا في أسعار المنتجات الزراعية وتوافرها بشكل كبير.

وأكمل: "القطاع الخاص شريك أساسي معنا في الزراعة والتصدير، كما أن هناك تنسيق كبير بين مختلف الجهات لضمان توافر السلع والمنتجات بالسوق المحلي.