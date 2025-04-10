شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا بعد 3 سنوات من تولى المهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامى بروس، الخميس، أن السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك ستتنحى عن منصبها بعد ثلاث سنوات من تولى المهمة، وفق ما أوردت "بلومبرج".

وكان الرئيس الأمريكى السابق جو بايدن رشح برينك لشغل منصب السفيرة فى كييف، وبدأت مهامها فى مايو 2022، بعد أشهر فقط من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال مسئول أمريكى كبير لـCBS News، إن استقالتها تأتي وسط "مخاوف شخصية وسياسية عدة، منها عمليات تسريح موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية".

ووفقاً لوكالة "رويترز"، فإن برينك واحدة من أعلى الدبلوماسيين الذين يغادرون وزارة الخارجية منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه في 20 يناير الماضي، فيما سبق أن استقال مسؤولون آخرون لديهم خبرة طويلة في المجال الدبلوماسي، مثل جون باس، الذي تنحى عن منصبه في يناير الماضى.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، ضغط ترامب على أوكرانيا من أجل إنهاء الحرب مع روسيا، وطالب كييف أيضاً بتعويضات عن الدعم الأميركي خلال الحرب.

ووصلت الخلافات بين البلدين ذروتها حين وبخ ترامب نظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، فى 28 فبراير الماضي، خلال استقباله بالبيت الأبيض وأمام الصحفيين وعدسات وسائل الإعلام، مطالباً إياه بالعودة مجدداً "حين يكون مستعداً للسلام".

وبخ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب نظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، الجمعة، خلال استقباله بالبيت الأبيض، مطالباً إياه بالعودة مجدداً "حين يكون مستعداً للسلام".

وفى نهاية مارس الماضى، قال ترامب إن الإدارة تعمل على التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بشأن المعادن النادرة لاستعادة أموال الولايات المتحدة، لكن زيلينسكى يقول إن بلاده لا تعتبر المساعدات العسكرية الأمريكية التى تمت الموافقة عليها في السابق قروضاً يجب سدادها.

ويدفع ترامب أوكرانيا للتوصل إلى اتفاق لمشاركة العائدات المستقبلية من المعادن الأوكرانية، التي يراها تعويضاً عن عشرات المليارات من الدولارات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية قبل ثلاث سنوات.