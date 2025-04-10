شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تشيد بـمسلسل لام شمسية: علامة فارقة في تاريخ الدراما المصرية (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إنتاج مسلسل لام شمسية بإبداع، قائلة: "أشكر كل من وقف وراء هذا العمل الصعب، الشركة المنتجة خاضت تحديًا حقيقيًا، ونجحت في تقديم رسالة مجتمعية هامة بإخراج راقٍ وإبداعى ومضمون عميق"، كما تقدمت بالشكر لمحمد السعدى عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إبداع فريق عمل المسلسل.

وزيرة التضامن تُشيد بـ لام شمسية

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي لتكريم أبطال وصناع مسلسل لام شمسية الذى عرض فى الموسم الدرامى رمضان 2025.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمسلسل لام شمسية الذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي، مؤكدة أنه يُعد من أبرز الأعمال الدرامية التي تناولت قضايا مجتمعية شائكة بأسلوب إنساني وتوعوي راقٍ، لافتة إلى إن لام شمسية يمثل نموذجًا للدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه الدراما في توعية المجتمع وحماية الأسرة، مؤكدة أن العمل سيظل علامة فارقة في تاريخ الدراما المصرية.

وأضافت: "هذا عمل مهني متقن، تعامل مع موضوعات حساسة مثل العلاقات الأسرية والتعدي على الأطفال بأسلوب يحترم عقل وحياء المشاهد، ويقدم رسالة قوية دون تجريح أو ابتذال"، مشددة على أن "الدراما لما بتكون متميزة، بتبقى سلاح في حماية الوطن وأولادنا".