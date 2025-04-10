شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تكرم محمد السعدى وفريق عمل مسلسل لام شمسية والان مع تفاصيل الخبر

كرمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي فريق عمل وابطال مسلسل لام شمسية ، كما توجهت بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على انتاج مسلسل لام شمسية بإبداع، قائلة: "أشكر كل من وقف وراء هذا العمل الصعب، الشركة المنتجة خاضت تحديًا حقيقيًا، ونجحت في تقديم رسالة مجتمعية هامة بإخراج راقٍ وإبداعى ومضمون عميق كما تقدمت بالشكر للأستاذ محمد السعدى عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على ابداع عمل المسلسل وفريق العمل .

واهدت الوزيرة محمد السعدى عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية درع الوزارة خلال حفل التكريم درع الوزارة كما أهدت الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 ورئيسة لجنة تطوير المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفريق عمل وأبطال المسلسل درع الوزارة ، المخرج كريم الشناوي ومحمد سري مدير مشروعات شركة ميديا هب ،سارة عزيز المسؤلة عن المحتوى العلمي النفسي والفنانة يارا جبران والفنانة ثراء جبيل والفنان كمال أبو راية والفنانة يسرا اللوزى والفنان أحمد السعدني والفنانة أمينة خليل والكاتبة مريم نعوم ورشة وباهر رشيد، المونتاج وغديرخالد واحمد المنتج الفني ،والطفل علي.

وأضافت الوزيرة : "هذا عمل مهني متقن، تعامل مع موضوعات حساسة مثل العلاقات الأسرية والتعدي على الأطفال بأسلوب يحترم عقل وحياء المشاهد، ويقدم رسالة قوية دون تجريح أو ابتذال"، مشددة على أن "الدراما لما بتكون متميزة، بتبقى سلاح في حماية الوطن وأولادنا".



جانب من التكريمات



دكتورة مايا مرسي الناقدة علا الشافعي رئيس لجنة المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الاعلامية



دكتورة مايا مرسي تكرم محمد السعدي عضو مجلس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية



دكتورة مايا مرسي والكاتبة علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365



وزارة اتلضامن تكرم محمد السعدي عضو مجلس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية



وزارة التضامن تكرم صناع مسلسل لام شمسية



احتفالية تكريم وزارة التضامن لصناع مسلسل لام شمسية



احمد السعدني



التضامن تكرم صناع مسلسل لام شمسية



الناقدة علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365 والكاتب على الكشوطى رئيس قسم الفن والزميل مدحت وهبة والزميلة بتول عصام



تكريم أبطال مسلسل لام شمسية



تكريم الكاتب علا الشافعي



تكريم الكاتبة علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365 ورئيس لجنة المحتوى الدرامى بالشركة المتحدة