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شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تكرم محمد السعدى وفريق عمل مسلسل لام شمسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب مدحت وهبة- على الكشوطى- بتول عصام - تصوير حسين طلال- محمد القطالخميس، 10 أبريل 2025 09:29 م
كرمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي فريق عمل وابطال مسلسل لام شمسية ، كما توجهت بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على انتاج مسلسل لام شمسية بإبداع، قائلة: "أشكر كل من وقف وراء هذا العمل الصعب، الشركة المنتجة خاضت تحديًا حقيقيًا، ونجحت في تقديم رسالة مجتمعية هامة بإخراج راقٍ وإبداعى ومضمون عميق كما تقدمت بالشكر للأستاذ محمد السعدى عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على ابداع عمل المسلسل وفريق العمل .
واهدت الوزيرة محمد السعدى عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية درع الوزارة خلال حفل التكريم درع الوزارة كما أهدت الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 ورئيسة لجنة تطوير المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفريق عمل وأبطال المسلسل درع الوزارة ، المخرج كريم الشناوي ومحمد سري مدير مشروعات شركة ميديا هب ،سارة عزيز المسؤلة عن المحتوى العلمي النفسي والفنانة يارا جبران والفنانة ثراء جبيل والفنان كمال أبو راية والفنانة يسرا اللوزى والفنان أحمد السعدني والفنانة أمينة خليل والكاتبة مريم نعوم ورشة وباهر رشيد، المونتاج وغديرخالد واحمد المنتج الفني ،والطفل علي.
وأضافت الوزيرة : "هذا عمل مهني متقن، تعامل مع موضوعات حساسة مثل العلاقات الأسرية والتعدي على الأطفال بأسلوب يحترم عقل وحياء المشاهد، ويقدم رسالة قوية دون تجريح أو ابتذال"، مشددة على أن "الدراما لما بتكون متميزة، بتبقى سلاح في حماية الوطن وأولادنا".
جانب من التكريمات
دكتورة مايا مرسي الناقدة علا الشافعي رئيس لجنة المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الاعلامية
دكتورة مايا مرسي تكرم محمد السعدي عضو مجلس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
دكتورة مايا مرسي والكاتبة علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365
وزارة اتلضامن تكرم محمد السعدي عضو مجلس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
وزارة التضامن تكرم صناع مسلسل لام شمسية
احتفالية تكريم وزارة التضامن لصناع مسلسل لام شمسية
احمد السعدني
التضامن تكرم صناع مسلسل لام شمسية
الناقدة علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365 والكاتب على الكشوطى رئيس قسم الفن والزميل مدحت وهبة والزميلة بتول عصام
تكريم أبطال مسلسل لام شمسية
تكريم الكاتب علا الشافعي
تكريم الكاتبة علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365 ورئيس لجنة المحتوى الدرامى بالشركة المتحدة
تكريم صناع مسلسل لام شمسية
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