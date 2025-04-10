شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة يتبني موهبة فنية لطالبة بمدرسة تكنولوجية في أسيوط بعد غنائها أمام رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

استعرض هاني يونس، المستشار الإعلامي للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أبرز لقطات زيارة رئيس الوزراء لمحافظة أسيوط التي قام بها اليوم الخميس.

وقال هاني يونس، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي،" هدايا أسيوط.. النهارده رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، كان فى جولة فى محافظة أسيوط.. مجموعة مشروعات تفرح فى مختلف القطاعات تم افتتاحها وتفقدها.. تعليم وصحة ونقل وطرق ومياه شرب وصرف صحى، وغيره وغيره.

وتابع،" الأهم من كل ده هو البشر.. ثروتنا الحقيقية كمصريين.. راس مالنا زى ما بيقولوا اللى بنتسند عليه من أسوان لإسكندرية.. فى جولة رئيس الوزراء النهارده قابل طالبتين كأنهم نازلين من السماء، حاجة كده من جواهر مصر، الأولى كفيفة وفى 3 ثانوى، ورئيس الوزراء قال لها انت عبقرية، وهى فعلا تستاهل.

واستطرد،" التانية غنت أغنية وطنية بديعة بصوت عذب وإحساس رائع، لدرجة ان كلنا جسمنا قشعر لحظة ما قالت بلادى بلادى لك حبى وفؤادى والدمعة فرت من عينينا.. دول هديتين جميليتين فى زيارة النهارده.. لكن الأجمل هو أن وزير الثقافة قرر تبنى الوزارة للموهبة الفنية الجميلة اللى كانت فى المدرسة التكنولوجية، واللى غنت أغنية ممتعة للجميع.