شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة الوسطى الأمريكية تعلن وصول حاملة الطائرات كارل فينسون للشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن حاملة الطائرات كارل فينسون الآن بمنطقة العمليات وتشمل الشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

يذكرأن، أكدت شبكة CNN أن حاملة الطائرات "كارل فينسون" ستنتقل إلى الشرق الأوسط بعد انتهاء مناورة فى المحيطين الهندى والهادئ.

وقال المتحدث باسم "البنتاجون"، شون بارنيل : "لتكملة الموقف البحرى للقيادة المركزية الأمريكية، أمر وزيرالدفاع أيضًا بنشر أسراب إضافية وأصول جوية أخرى من شأنها تعزيز قدراتنا فى الدعم الجوى الدفاعى".

ولم يتضح بعد ما هى الأسراب أو الأصول التى ستنتقل إلى المنطقة.

وأضاف بارنيل أن مجموعة حاملة الطائرات "نيميتز" تنتشر فى غرب المحيط الهادئ "للحفاظ على تفوقنا القتالى فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ".

وتابع: "لا تزال الولايات المتحدة وشركاؤها ملتزمين بالأمن الإقليمى فى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية، وهم مستعدون للرد على أى جهة حكومية أو غير حكومية تسعى إلى توسيع أو تصعيد الصراع فى المنطقة".

وأضاف أن وزير الدفاع "يواصل التأكيد على أنه فى حال هددت إيران أو وكلاؤها الأفراد والمصالح الأمريكية فى المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات حاسمة للدفاع عن شعبنا".