شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: الرسوم الجمركية على الصين بلغت الآن 145% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس أن الرسوم الجمركية على الصين بلغت الآن 145%، حسبما ذكر موقع العربية.

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وشهدت عمليات حجز الحاويات البحرية من الصين إلى الولايات المتحدة انخفاضًا حادًا خلال الأسابيع الأخيرة، في إشارة واضحة إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة من إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والتى بلغت أمس 125% بدأت تؤثر على التجارة العالمية وسلسة التوريد.

وأوضحت منصة "فريت ويفز" العالمية - المتخصصة في سوق الشحن العالمي - أن الآثار الكاملة للنزاع التجاري لم تتجل بعد في أحجام الشحن الحالية ، وأن التراجع لا يقتصر على الطريق بين الصين والولايات المتحدة فقط بل عبر المحيطات أيضًا بصورة ملحوظة بنسبة 18.4% ، وذلك خلال الفترة بين 30 مارس الماضي و8 أبريل الجاري.

ووفقًا للبيانات فإن حجوزات الحاويات البحرية اليومية من الصين إلى الولايات المتحدة بلغت ذروتها في 19 مارس الماضي، لكنها انخفضت منذ ذلك الحين بنسبة مذهلة بلغت 31% ؛ ما يبرز التأثير الفوري والملموس للرسوم الجمركية على التدفقات التجارية .. كما قلت مستويات حجز الحاويات الحالية بنسبة 13% عن المستويات التي شوهدت خلال العام الماضي ، وهو ما يمثل تراجعًا عن النمو المسجل في عام 2024.

وقد تلاشت في الوقت الحالي فرصة المستوردين لزيادة المخزون - وهي استراتيجية تُستخدم لتجنب التعريفات الجمركية عن طريق استيراد البضائع في وقت أبكر من المعتاد - تاركةً العديد من الشركات في مواجهة الواقع الاقتصادي الجديد.

كما أوقف بعض المستوردين شحناتهم الواردة مؤقتًا لإعادة تقييم استراتيجياتهم في ضوء نظام الرسوم الجمركية الجديد ، حيث تعمل الشركات على التكيف مع المشهد الاقتصادي المتغير، ومع ذلك فإن الشركات التي تعتمد أعمالها بصورة كبيرة على سلع محددة تستهدفها رسوم ترامب الجمركية، فقد تكون الآثار أكثر استمرارية.

ويأتي الانخفاض المفاجئ في حجوزات الحاويات بعد فترة من النشاط المتزايد العام الماضي ، حيث سرّع العديد من المستوردين شحناتهم تحسبًا لزيادات محتملة في الرسوم الجمركية قبل انحسار حاد مع دخول الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ، ومن المحتمل أن تمتد آثار ذلك الانخفاض إلى جميع أنحاء سلسلة التوريد العالمية.