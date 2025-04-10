شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين يستقبل وفدا من المنظمة الدولية للتربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم الخميس، وفدًا من منظمة "الدولية للتربية" Education International، يضم عددًا من ممثل المنظمات الدولية المهتمة بالتعليم ، وذلك بمقر النقابة العامة بالجزيرة، للتعرف المنظومة الإلكترونية فى العمل الإدارى، والخدمات التى اقدمها النقابة لصالح المعلمين.

حيث قام الوفد بجولة تفقدية داخل مقر النقابة، شملت قاعات أقسام العمل المختلفة، ونادي المعلمين، كما اطلعوا على آليات عمل المنظومة الإلكترونية لربط الفرعيات بالنقابة العامة، بجانب التعرف على الخدمات التي تقدمها النقابة ، للمعلمين سواء فى الخدمة أو المعاشات.

وأشاد الوفد بالدور الريادي الذي تلعبه النقابة المصرية في دعم قضايا التعليم ، خاصة في ظل التحديات التي تواجه أنظمة التعليم في مناطق الصراع، كما أشادوا بحُسن التنظيم والدور المهني للنقابة في خدمة أعضاءها .

ضم الوفد كلًا من ماغوينا مالويكى رئيس المنظمة الدولية للتربية ، وديفيد ادواردز الأمين العام للدولية للتربية، ومنال حديفة رئيس البنية العربية بالمنظمة، ودليلة البرهمي المنسقة الإقليمية، إلى جانب عدد من ممثلى المنظمات التعليمية الدولية.

جدير بالذكر أن تلك الزيارة تأتي ضمن فاعليات المؤتمر الدولي السابع الذي استضافته النقابة العامة للمهن التعليمية بعنوان: "التعليم في مناطق الصراع - التحديات والحلول - البنية التعليمية في الدول العربية"، والذي نظمته منظمة Education International، واختتمت فعالياته أمس بحضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم المصري ،و بمشاركة واسعة من الوفود الدولية.