شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة يكرم موظفة لبلوغها سن المعاش والان مع تفاصيل الخبر

كرم اللواء محمد أحمد الضبيعى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، إيمان عبد الله فارس بإدارة ورش الصناعات بالهيئة، لبلوغها سن الإحالة إلى المعاش.

وقدم رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، شهادة تقدير، إلى إيمان، تكريمًا وتقديرًا لما قدمته من جهود متميزة وأداء رفيع في العمل وخدمتها للمواطنين أثناء فترة وجودها بالهيئة.

حضر التكريم نواب رئيس الهيئة، ومديرو عام ومديرو إدارات الهيئة، وعدد من العاملين بالهيئة.

وأشار رئيس هيئة النظافة والتجميل بـ الجيزة، إلى أن الهيئة تواصل جهودها على مدار الساعة من خلال دعم المناطق الأكثر احتياجًا بمعدات إضافية وتكثيف الورديات الليلية والنهارية.

وأكد أن فرق العمل تلقت توجيهات مشددة بالتعامل الفوري مع أي شكاوى متعلقة بتراكم المخلفات، مع العمل على رفع كفاءة المعدات وتوفير الدعم اللازم لتحقيق أفضل مستوى من الخدمة.