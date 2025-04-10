شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل قريبا تماشيا مع المعايير الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورشة عمل لمناقشة مشروع الملف الوطنى للسلامة والصحة المهنية، تمهيدًا لصياغته، في إطار الإستعدادات الجارية لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتوفير الضمانات الكافية لصحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج، ومراعاة معايير العمل الدولية داخل بيئة لائقة تُحقق مصالح طرفي الإنتاج ،وتُساهم في دعم خطط التنمية.

ورحب الوزير جبران بالحضور من المؤسسات والجهات المعنيه، ومُمثلة منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وجميع المُشاركين في هذه الورشة، وأوضح: أننا على وشك الإنتهاء من إطلاق الإستراتيجية التي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بضرورة قيام وزارة العمل بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل علي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين عمالًا وأصحاب عمل وجمهور، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية".

وقال إن وزارة العمل تحرص على تهيئة بيئة عمل لائقة داعمة للإستثمار من خلال مواصلة جهودها ودورها الرائد في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صاحب العمل والعامل، داخل مواقع العمل والإنتاج، وذلك عن طريق كافة أدواتها في هذا الشأن،وكذلك العمل على تعزيز برامج السلامة والصحة المهنية وحملات التوعية مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج.

وشهدت الورشة عرض ماتم اعداده من الوضع الحالي للملف الوطني للسلامة والصحة المهنية والخطوط العريضة للمناقشة والمراجعة، وتلقى المقترحات ، تمهيدًا لصياغتها، والخروج بصيغة مُتفق عليها من الجميع ، لعرضها في إجتماع يوم الإثنين المقبل ،بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالقاهرة .

وخلال الفعاليات تحدث خالد عبد الله ،مستشار وزير العمل والمشرف على قطاع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل،أكد خلالها على توجيهات وزير العمل محمد جبران لسرعة إنجاز الإستراتيجية، موضحًا أن ما يحدث من مناقشات، مرحلة مهمة من مراحل الإنتهاء من "الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية"،فى إطار سعى وزارة العمل في توفير بيئة عمل آمنة للعمال كحق ومبدأ أساسى من الحقوق والمبادئ الرئيسية للعمال، وقال :"نحن بصدد إطلاق الملف الوطنى للسلامة والصحة المهنية ( الأوش بروفايل )، والذى تم إعداده تمهيدًا لتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بإعداد الإستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية ".