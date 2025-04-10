شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة حياة كريمة وشركة عش الملاحة للبترول "إشبيتكو" والان مع تفاصيل الخبر

في إطار السعي الدائم لتعزيز الشراكات التنموية بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وقعت اليوم مؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون مشترك مع شركة عش الملاحة للبترول (إشبيتكو)، بهدف تنفيذ مشروعات تنموية ومجتمعية في المناطق الأكثر احتياجا، وبما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وقد جرى توقيع البروتوكول بمقر الشركة، بحضور عهود وافي، رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة حياة كريمة، والمهندس خالد عبد السلام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة عش الملاحة للبترول.

ينص البروتوكول على إحلال وتجديد وحدة صحة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، وتجهيز الوحدة الصحية وفقًا لمعايير الجودة والكفاءة.

وأكدت مؤسسة حياة كريمة أن هذه الشراكة تأتي ضمن جهود المؤسسة المستمرة لمد جسور التعاون مع قطاع البترول والثروة المعدنية، بما يدعم تنفيذ المشروعات القومية، ويعزز دور المؤسسات الوطنية في خدمة المواطن المصري في مختلف ربوع الجمهورية.

ومن جانبها، أعربت شركة عش الملاحة للبترول عن فخرها بالمشاركة في المبادرات المجتمعية الهادفة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعكس التزامها بالمسؤولية المجتمعية. وحرصها على الإسهام الفعال في تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية بالمناطق الأكثر احتياجًا.