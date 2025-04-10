شكرا لقرائتكم خبر عن "القومية للتوزيع" تعتمد القوائم المالية عن 21/22 وتوافق على زيادة رأس المال والان مع تفاصيل الخبر

انتهت يوم الاثنين الماضي أعمال اجتماعي الجمعية العمومية للشركة القومية للتوزيع برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيس الجمعية العمومية، وأعضاء الجمعية سامح محروس عضو الهيئة الوطنية للصحافة وأسامة أبوباشا عضو الهيئة، والدكتور محمد توفيق أستاذ المحاسبة بجامعة عين شمس، والمستشار مدحت لاشين نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانوني لرئيس الهيئة، وعمرو عبدالفتاح، ومحمد عبدالنبي قطب، والدكتور أحمد علي و خالد عبدالحكيم و ريم القاضي و محمد فؤاد و وائل محمد حسان و فريدة مصطفى و سعيد ابراهيم و ناصر محمد و عمرو صلاح ، أعضاء الجمعية العمومية، وبحضور علاء ثابت وكيل الهيئة و مروة السيسي أمين عام الهيئة الوطنية للصحافة والمستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة والدكتور أحمد مختار مستشار الهيئة لشئون الاستثمارات والمشروعات.

وحضر من الجهاز المركزي للمحاسبات، وأمل عسكر وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب وهناء إسماعيل رئيس قطاع - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب و عبير رشاد رئيس القطاع الثاني - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب و هند فايق وكيل وزارة - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب وإيمان سعيد رئيس مجموعة –الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب وولاء رمضان رئيس مجموعة – الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب.

كما حضر رزق عبد السميع رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع وأعضاء مجلس الإدارة، حيث استعرض رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي 2022/2021.

بدأت أعمال الجمعية بكلمة من رئيس الهيئة رحب خلالها بالأعضاء الجدد للجمعية العمومية ومجلس الإدارة وأكد خلالها حرص الهيئة على استمرارها في تفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية واعتماد القوائم المالية المتأخرة.

وأضاف الشوربجي أنه خلال فترة رئاسته للهيئة منذ عام 2020 وحتى الآن تم اعتماد 6 ميزانيات ماليه متأخرة للشركة القومية للتوزيع اعتبارا من ميزانية 2017 /2016 وحتى ميزانية 2022/2021.

كما اكد أن الهيئة تعمل على حل الكثير من المشاكل المزمنة التي حالت دون الاستغلال الأمثل لأصول هذه المؤسسات وانها كانت داعمة للشركة في إجراءاتها التي اتخذتها لاستغلال عدد من الأصول بها وطالب الجميع بضرورة التكاتف ونبذ الخلافات والعمل للصالح العام وتجنيب المصلحة الشخصية حفاظاً على كيان المؤسسة.

وأشاد رئيس الهيئة بالدور المهم للجهاز المركزي للمحاسبات لضمان حسن وسلامة أعمال المؤسسات للتعبير عن المراكز المالية للمؤسسات طبقاً لمعايير المراجعة والمحاسبة المصرية وذلك لتستمر في اداء دورها التثقيفي والتنويري والنهوض بأوضاعها المالية والإدارية .

كما أشاد بالدور الإيجابي لأعضاء الجمعية العمومية من المنتخبين والمعينين لحرصهم على مصلحة المؤسسات الصحفية لتستمر في أداء دورها التثقيفي والتنويري والنهوض بأوضاعها المالية والإدارية.

وكانت الجمعية العمومية للشركة القومية للتوزيع قد شهدت مناقشات مستفيضة من الأعضاء اتسمت بالشفافية الكاملة وانتهت الى مجموعة من القرارات منها اختيار سامح محروس أمين سر الجمعية بالتزكية واعتماد القوائم المالية للمؤسسة عن العام المالي 2022 /2021 ، محملة بكافة الملاحظات التي وردت من أعضاء الجمعية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات (مراقب حسابات المؤسسة) وتكليف مجلس الإدارة بتشكيل لجنة لدراسة هذه الملاحظات وسبل تصويبها واعداد تقرير بذلك خلال شهر من تاريخه يعرض على الهيئة الوطنية للصحافة مع اخطار الجهاز المركزي للمحاسبات (مراقب حسابات المؤسسة) بنسخة من هذا التقرير.

كما عقدت الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادياً، حيث وافقت فيه على زيادة رأس المال الشركة القومية للتوزيع بقيمة مبالغ الدعم المالي المقدمة من الهيئة الوطنية للصحافة للمؤسسة عن العام المالي 2022 /2021.

كما وافقت على تعديل غرض الشركة بإضافة نشاط الشحن المحلي والدولي (جوي – بحري – بري) ضمن أغراض الشركة القومية للتوزيع، على أن يتم التأشير بذلك بالسجل التجاري للشركة.