شكرا لقرائتكم خبر عن أمين البحوث الإسلامية يعقد اجتماعًا مع المجموعة البحثية بالمجمع للوقوف على مستجدَّات المشروعات العِلميَّة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لـ مجمع البحوث الإسلامية، صباح اليوم، اجتماعًا مع أعضاء المجموعة البحثية بالمجمع؛ لمتابعة سَيْر العمل البحثي، والوقوف على مستجدَّات المشروعات العِلميَّة، وذلك في إطار جهود المجمع لتعزيز إنتاجه العِلمي وخدمة قضايا المجتمع.

وناقش الاجتماع سُبُل تطوير الأداء البحثي، والوقوف على ما تمَّ إنجازه مِن مشروعات ودراسات تخدم رسالة الأزهر الشريف في نَشْر الفِكر الوسطي المستنير، والتصدِّي للتحديات الفِكريَّة والمجتمعيَّة بمنهج عِلمي رصين.

وتابع الدكتور الجندي مراحل إعداد الدِّراسات الجارية، موجِّهًا بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة البحثيَّة وتحقيق التكامل بين الباحثين؛ لضمان إنتاج مخرَجات عِلميَّة دقيقة وهادفة.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة: إنَّ المجمع يُعوِّل كثيرًا على جهود المجموعة البحثيَّة في تقديم رؤًى عِلميَّةٍ متعمِّقةٍ تواكب تطلُّعات المجتمع، وتُسهِمُ في تعزيز وعي الأفراد بالقضايا المعاصِرة، في ضوء مقاصد الشريعة الإسلاميَّة السمحة.

وأضاف د. الجندي أنَّ الأمانة العامَّة لمجمع البحوث الإسلاميَّة حريصة على توفير كل سُبُل الدعم لأعضاء المجموعة، وتهيئة بيئة بحثيَّة محفزة على الإبداع والتميز، مشدِّدًا على أهميَّة توظيف الخبرات البحثيَّة المتنوِّعة داخل المجموعة بما يعزِّز مِن جودة الأبحاث ويحقِّق التكامل في العمل الجماعي.

واختتم بتجديد تأكيده استمرارَ المتابعة الدوريَّة لأعمال المجموعة البحثيَّة، والعمل على تذليل أيَّة عقبات قد تواجه الباحثين، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوَّة في خدمة المجتمع، ودَعْم جهود الأزهر الشريف في نَشْر صحيح الدِّين.



