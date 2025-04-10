شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: مصر قضت على العديد من الأمراض بفضل المبادرات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال مؤتمر اسكو ISCO المدرسة الدولية للاورام المنعقد حاليا بالقاهرة، إن مؤتمر اسكو الرابع يعقد بالتعاون مع معهد جوزتاف روسيه بفرنسا، وتشارك فيه مختلف الجامعات والمعاهد المتخصصة فى علاج الأورام وأيضا المتخصصين فى المجالات الأخرى وبحضور خبراء معهد جوزتاف روسيه بفرنسا.

وأضاف، إن معهد جوزتاف روسيه هو من أكبر المعاهد فى فرنسا لعلاج الأورام، موضحا ان مصر حققت انجازات كبيرة فى مجال الصحة بفضل الدعم الكبير من الرئيس السيسي للمبادرات الرئاسية، والتى بدأت بالقضاء على فيروس سى، ثم مبادرة الكشف المبكر وعلاج سرطان الثدى، وهو من أكثر الأنواع انتشارا ثم الاكتشاف المبكر لباقى أنواع السرطان وبدعم كبير لكل مؤسسات تشخيص وعلاج السرطان.

وأوضح، إن الاكتشاف المبكر معناها أن المريض يتم شفائه واكتشافه فى مراحل مبكرة يعنى شفائه بدون حدوث مضاعفات للمريض وأيضا نوعية الحياة تكون افضل بكثير جدا.

وقال ان المبادرات الرئاسية شملت الأمراض المزمنة والتخلص وغيرها من المبادرات الأخرى، موضحا إن مصر قضت على الملاريا وفيروس سي والأمراض الطفيلية والحصبة والسعال الديكى والدفتيريا.

وأوضح إن التعاون بين فرنسا ومصر هو تعاون فى مجال التدريب وتبادل الأبحاث العلمية ونستفيد منهم كثيرا وهم يستفيدون أيضا فى مجال تشخيص وعلاج الأورام.