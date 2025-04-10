شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب النيابات والمحاكم: صرف 4.7 مليون جنيه مستحقات لأعضاء صندوق الهيئات القضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، إن مجلس إدارة الصندوق وافق علي صرف دفعة جديدة من مستحقات الأعضاء، وذلك بقيمة 4 ملايين و700 ألف جنيه يستفيد منها 76 موظفا قد بلغوا السن القانوني للمعاش.

وأكد "عبدالباقي" تم الانتهاء من كل الدفعات المستحقة للصرف ولا توجد أي متأخرات بالنسبة للاعضاء، وهذا كان الهدف الذي نجحنا في تحقيقة خلال الفترة الماضية في عهد مجلس الادارة الحالي وعملنا كذلك علي زيادة ميزة الصرف بعد موافقة هيئة الرقابة المالية.



وقال كريم عبدالباقي في تصريحات صحفية: الصندوق يمتلك موارد مالية تتجاوز المليار و580 مليون جنيه هي قيمة اشتراكات اعضاء الصندوق منذ تأسيسة في مطلع تسعينات القرن الماضي وحتي الان، ويعمل مجلس الإدارة المنتخب علي تعظيم تلك الموارد من خلال الاستثمار في السندات واذون الخزانة والعمل علي تحقيق أعلي فائدة ممكنة لأعضاء الصندوق، وقد نجح مجلس الإدارة المنتخب حديثًا في القضاء علي قوائم انتظار الصرف والتي كانت تمتد لسنوات قبل اختيار المجلس الحالي والذي اتشرف برئاسته، ونحن نعمل كفريق عمل لتحقيق أعلي ميزة صرف للاعضاء.



وأكد "عبدالباقي" مهمة مجلس الإدارة في المقام الأول حماية أموال الاعضاء وإدارتها بالشكل الذي يتحقق معه ميزة اضافية للعضو الذي اشترك ويحصل مع بلوغة سن المعاش علي مبلغ مالي يقوم بصرفة فور الخروج علي المعاش وهو بمثابة رصيد يساعدة علي مواجهة تقلبات المعيشة بعد الخروج علي المعاش.