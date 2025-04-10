شكرا لقرائتكم خبر عن وفد المنظمة الدولية للتربية يزور مدرسة أبناء الوافدين واللاجئين بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد منظمة "الدولية للتربية"، الذي يضم عددا من الوفود الدولية، مدرسة الشهيد أحمد حسين رضوان بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، والتى تضم عدد من أبناء الوافدين واللاجئين داخل مصر.

يأتى ذلك على هامش المؤتمر الدولى السابع، الذى عقد بالقاهرة بعنوان "التعليم فى مناطق الصراع - التحديات والحلول- البنية التعليمية فى الدول العربية"، والذى تنظمه "الدولية للتربية" Education International، الذى اختتم أعماله أمس واستضافته نقابة المعلمين المصرية، بحضور خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وماغوينا مالويكى رئيس منظمة "الدولية للتربية" Education International ، وديفيد إدوارد الأمين العام للمنظمة، وأمجد برهم وزير التعليم بفلسطين، ومشاركة عدد كبير من الوفود الدولية المعنية بالتعليم.

وأشاد وفد منظمة "الدولية للتربية"، الذى ضم منال حديفه رئيس البنية العربية بالمنظمة ، ودليلة البرهمى المنسقة الإقليمية ، خلال زيارتهم إلى مدرسة الشهيد أحمد حسين رضوان بـ مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، بالتجربة المصرية الرائدة في دمج الطلاب الوافدين داخل المنظومة التعليمية، مؤكدين أن المدرسة تمثل نموذجاً يحتذى به في احتواء ودعم الطلاب القادمين من دول عربية شقيقة، حيث تضم نحو 480 طالبًا وفداً من سوريا، السودان، اليمن، فلسطين، والأردن.

وقام ديفيد إدوارد الأمين العام لمنظمة "الدولية للتربية"، بإجراء حوار مع عدد من الطلاب ، للتعرف على تجربتهم فى التعلم، وأبدى الطلاب سعادتهم وشعورهم بالأمان مع أسرهم داخل مصر، حيث رافق الوفد ، سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، ومحمد عبدالله وكيل النقابة العامة للمهن التعليمية، وسيد علي، مساعد الأمين العام للنقابة العامة، وعصام صلاح رئيس النقابة الفرعية بغرب الجيزة ، وعدد من أعضاء اللجان النقابية بأكتوبر.

وأعرب الوفد عن سعادتهم بمستوى الطلاب الوافدين وهو ما يعبر عن جودة التعليم المصري.

وخلال الزيارة، التقط الوفد عدداً من الصور التذكارية مع المعلمين والطلاب داخل المدرسة، معبرين عن تقديرهم للجهود المبذولة من المعلمين والإدارة المدرسية، مشيدين بالتعامل الإنساني والاحترافي للمعلمين مع الطلاب.